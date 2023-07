Varda Étienne s'éclate dans la piscine dans un fabuleux bikini rose

« 67% des femmes se disent complexées par leur corps...67%!!!! (Tous âges confondus)

Oui, c'est triste et alarmant.

Oui, j'ai longtemps moi aussi, fait partie des statistiques.

Passer de longues heures, des jours à me critiquer sans arrêt, essayer toutes sortes de diètes, porter 2 gaines amincissantes(en même temps!😔) et sauter dans l'eau avec un t-shirt.

À un moment donné, j'me suis tannée, c'était devenu une obsession, vouloir atteindre un idéal irréaliste pour plaire à tout prix, surtout pour obtenir l'admiration et l'approbation des gens.

Awwwww les gens! Ceux et celles qui jugent sans arrêt et critiquer est devenu pour eux, un boulot ou un passe-temps à temps plein. ÇA, c'est triste et alarmant!



La bonne nouvelle (pour moi) aujourd’hui: le jugement des gens ne m'affecte plus. PANTOUTE. RIEN. NADA. NOTHING DE CHEZ NOTHING!



Et lorsque je me regarde dans le miroir, j'aime ce que je vois. Ce n'est pas parfait et ce ne le sera jamais.

Suis-je heureuse, assumée, authentique pis "HOT" en bikini? METS-EN! Selon les standards de qui? LES MIENS, VIARGE!🤣

Et c'est tout ce qui m'importe. Mesdames, je vous souhaite la même chose, peu importe votre âge, vos courbes et votre corps parfaitement imparfait.😊🫶🏾 »

On l'aime tellement!

Merci à Varda Étienne pour ce rappel important qui fait du bien.