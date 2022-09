Valérie Lahaie de La Voix est enceinte et dévoile son joli baby bump

«Depuis cet hiver, je ne suis plus seule dans mes concerts solo 🎹.



Vive le printemps et les fleurs de mai. (Si vous avez mon dernier album, vous comprendrez encore mieux ceci…)

♥️♥️♥️», confie-t-elle.

Elle ajoute: «Derniers moments toi & moi comme ça… Mon petit bébé soleil de fin d’été 🌞



J’ai choisi de vivre cette grossesse en conscience, assez loin des réseaux sociaux et en connexion avec la nature, les humains et la musique bien sûr. Beaucoup de musique !



Mais j’aimerais aujourd’hui prendre le temps de remercier ici toutes les personnes que j’ai croisées dans les shows et événements des derniers mois. C’est impressionnant tout l’amour qu’on a reçu.



Quelle période unique et riche.



Mention et remerciements aussi à Diane de @origineyoga pour l’accompagnement de la semaine 12 à la fin avec notre beau cercle de moms to be… 🤰 Sérieux je vous recommande tout les cours ! (Inscriptions en ce moment même hihi)



Aussi, @dominique.yoga et @cynthia_naturopathe, des mamans lumières grâce à qui j’ai vécu de la vraie de vraie magie 🪄



Photo par ma sœur @vi.lah qui a bien hâte de devenir tante et qui se vengera certainement de MataVal ! ❤️»

Au passage, on peut découvrir son magnifique ventre rebondi!

Nul doute, Valérie rayonne!