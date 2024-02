Valérie Blais s'ouvre sur une réalité de son métier: «On est tombés dans une craque»

«On ne la voit pas du tout. On la voit très peu […] À 50 ans, ma génération à moi, on est un peu tombés dans la craque. […] Si vous me le demandez, je trouve ça effrayant, parce que je trouve qu’on n’en voit pas beaucoup, des gens de 50 ans.»

Valérie Blais a conclu en disant qu'elle avait confiance pour la suite des choses. À son avis, la nouvelle génération de créateurs et d'acteurs s'imposeront davantage dans l'avenir.