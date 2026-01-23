Les stars étaient nombreuses aux funérailles de Valentino Garavani à Rome

Le styliste et grand couturier italien Valentino Garavani est décédé ce lundi 19 janvier à l’âge de 93 ans. Son décès est survenu quelques mois après celui d’un autre grand designer, Giorgio Armani.

Entouré de ses proches, Valentino Garavani est décédé dans sa maison située à Rome.

Les funérailles du grand couturier ont eu lieu aujourd’hui à la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs à Rome. Le public et de nombreuses stars ont été invités à leur rendre un dernier hommage.