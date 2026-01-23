Les stars étaient nombreuses aux funérailles de Valentino Garavani à Rome

Début du contenu principal.
Le styliste et grand couturier italien Valentino Garavani est décédé ce lundi 19 janvier à l’âge de 93 ans. Son décès est survenu quelques mois après celui d’un autre grand designer, Giorgio Armani.
Entouré de ses proches, Valentino Garavani est décédé dans sa maison située à Rome.
Les funérailles du grand couturier ont eu lieu aujourd’hui à la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs à Rome. Le public et de nombreuses stars ont été invités à leur rendre un dernier hommage.
Parmi les personnalités connues qui étaient présentes, on a notamment pu voir Tom Ford, Donatella Versace, Anna Wintour, Anne Hathaway et plus encore.
Au cours de sa carrière, Valentino Garavani a habillé des grandes stars: d’Elisabeth Taylor à Ava Gardner, Lana Turner et Audrey Hepburn en passant par Sharon Stone, Julia Roberts et Gwyneth Paltrow.
Voici quelques photos des célébrités qui étaient présentes aux funérailles de Valentino Garavani à Rome.
