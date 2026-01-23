Passer au contenu principal
Les stars étaient nombreuses aux funérailles de Valentino Garavani à Rome

Le styliste et grand couturier italien Valentino Garavani est décédé ce lundi 19 janvier à l’âge de 93 ans. Son décès est survenu quelques mois après celui d’un autre grand designer, Giorgio Armani

Entouré de ses proches, Valentino Garavani est décédé dans sa maison située à Rome

Les funérailles du grand couturier ont eu lieu aujourd’hui à la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs à Rome. Le public et de nombreuses stars ont été invités à leur rendre un dernier hommage. 

Parmi les personnalités connues qui étaient présentes, on a notamment pu voir Tom Ford, Donatella Versace, Anna Wintour, Anne Hathaway et plus encore. 

© Michel Dufour/Contributor/Getty Images

Au cours de sa carrière, Valentino Garavani a habillé des grandes stars: d’Elisabeth Taylor à Ava Gardner, Lana Turner et Audrey Hepburn en passant par Sharon Stone, Julia Roberts et Gwyneth Paltrow. 

Voici quelques photos des célébrités qui étaient présentes aux funérailles de Valentino Garavani à Rome

Tom Ford

© Antonio Masiello/Contributor/Getty Images

Donatella Versace

© Antonio Masiello/Contributor/Getty Images

Anna Wintour

© Antonio Masiello/Contributor/Getty Images

Anne Hathaway

© Franco Origlia/Contributor/Getty Images

Brunello Cucinelli

© Ernesto Ruscio/Contributor

Pierpaolo Piccioli

© Ernesto Ruscio/Contributor/Getty Images

François-Henri Pinault

© STEFANO RELLANDINI/Contributor/Getty Images

Alessandro Michele

© Instagram de @vanityfair

