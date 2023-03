Vacances au soleil: Marie-Claude Savard partage de rares photos en famille

Marie-Claude Savard s’est confiée sans filtre sur ses injections et sa relation avec la chirurgie et les interventions esthétiques.

Quoique ces pratiques sont de plus en plus populaires, elles restent tabous pour plusieurs personnes et c’est génial d’entendre un propos aussi doux et éclairant sur le sujet. C’est lors de son passage à Injections et bistouris à Canal vie que l’animatrice a abordé ses traitements, expliquant sa relation avec ces interventions qu’elle subit depuis plusieurs années.

