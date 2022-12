Un souper presque parfait: voici QUAND le spécial Big Brother Célébrités sera diffusé!

On a trop hâte de voir ça!

On aimerait rappeler que Guylaine Guay s'était fâchée contre Éléonore et Claudia pendant la saison 2 de Big Brother Célébrités. Si elle sont aujourd'hui en bons termes, on se demande si la compétition ravivera ce conflit!

Ce n'est pas la première fois que l’on retrouve d’anciens candidats d’émission de Noovo à la populaire émission de cuisine . Dans le passé, nous avons pu voir des candidats d’Occupation Double ainsi que de Barmaids participer à l'émission.