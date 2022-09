Travis Cormier décroche un premier rôle dans une comédie musicale à Las Vegas

Arrivé sur place vendredi dernier, Travis s'installe au Nevada pour une durée de 52 semaines où il tiendra le rôle de Strat, le leader d'un groupe de rock, qui tombe amoureux de Raven, la fille du tyran local Falco.

«Je suis très excité et c'est un véritable honneur de faire partie de ce spectacle et d'honorer la grande musique de Meatloaf et de Jim Steinman. J'ai hâte de relever ce nouveau défi!», confie Travis.

Le spectacle ravira le public avec les succès du troisième album le plus vendu de tous les temps (plus de 60 millions d'albums vendus), notamment: You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night), Bat Out of Hell, I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), Paradise By the Dashboard Light et Two Out Of Three Ain't Bad, ainsi qu'une chanson inédite, What Part of My Body Hurts the Most.