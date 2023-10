Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 8 octobre!

18 H 30 — OCCUPATION DOUBLE ANDALOUSIE

La soirée d'élimination - semaine 3

Cette semaine c’est un garçon qui devra quitter les maisons!

Pour l’activité du weekend, deux chanceux partiront en randonnée à vélo sur une piste cyclable aménagée au travers les montagnes! Party: thématique lutte, avec LES premiers frenchs de la saison (oui au pluriel!)

De plus, on sent un début de triangle amoureux se former… Avec qui? Ça reste à voir! Voyage de la semaine en Corse pour Jérémy et Marilyne!

