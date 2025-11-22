Tout le monde en parle: Découvrez les invités du 23 novembre!

Début du contenu principal.
Ce dimanche 23 novembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!
Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.
Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!
Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit :
Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?
Ce dimanche, OD Chypre couronnera enfin les gagnants de cette 19e saison lors de la finale diffusée dès 18h30 sur Noovo et en rattrapage plus tard sur noovo.ca et sur Crave.
Parmi les couples composés d’Alexandra et Anthony, de Cindy et Mathis et de Lauriane et Arnaud, un seul – pour lequel le public peut voter sur noovo.ca jusqu’à 19h ce dimanche – verra sa photo dans l’enveloppe et repartira avec le grand prix d’une valeur de plus d’un demi-million de dollars!
À la fin de l’épisode, les téléspectateurs et téléspectatrices découvriront l’identité du couple gagnant. Pour cette nouvelle formule, le couronnement des grands gagnants se fera devant tous les candidats de la saison alors qu’ils s’apprêteront à tourner L'Heure de vérité, de manière à ouvrir la porte aux règlements de compte de cette saison mémorable.