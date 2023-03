Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 2 avril!

Un dimanche exaltant sur Noovo!

Ce dimanche 2 avril dès 18 h 30, Noovo promet une soirée haute en émotions, action et divertissement avec la grande finale de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS et l’arrivée tant attendue de SURVIVOR QUÉBEC.



La téléréalité #1 de l’hiver clôture sa troisième saison dès 18h30. Au terme des 12 semaines dans la maison de BIG BROTHER, seulement trois célébrités demeurent en lice pour devenir le vainqueur de cette édition. Qui de Coco Béliveau, Liliane Blanco-Binette ou Mona de Grenoble repartira avec les honneurs? Ce sont les membres du jury qui voteront pour élire l’un des leurs, qui remportera le prix ultime d’une valeur de 100 000 $ offert par Les soins visage Klorane, comprenant une bourse de 25 000 $ remise à une fondation de son choix.



Dès 20 h, tout de suite après la finale de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS, c’est le coup d’envoi de la téléréalité la plus attendue du printemps, SURVIVOR QUÉBEC! Dans une première émission spéciale de 90 minutes, les 20 joueurs, 10 hommes et 10 femmes provenant du Québec et du Nouveau-Brunswick commenceront à s’affronter pour remporter un grand prix de 100 000 $ dans la version québécoise de la plus grande compétition télévisuelle des 25 dernières années. Filmée aux Philippines et animée par Patrice Bélanger, la première édition de SURVIVOR QUÉBEC s’annonce enlevante!

