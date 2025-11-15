Passer au contenu principal
Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 16 novembre!

Ce dimanche 16 novembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!

Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.

Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit : 

  • La nouvelle mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada;

  • Stéphane Rousseau, qui animera la nouvelle émission Karaoké club;

  • Le sociologue et chroniqueur Mathieu Bock-Côté, pour son essai Les deux occidents;

  • Serge Denoncourt, pour le livre et la série Serge à Paris;

  • La scénariste et comédienne de la comédie sportive Les FuriesGabrielle Côté;

  • Le duo de porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti.

Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?

