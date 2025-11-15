Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 16 novembre!

Début du contenu principal.
Ce dimanche 16 novembre, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!
Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.
Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!
Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit :
Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?
Sébastien et Béatrice sont maintenant de retour au Québec après leur départ d’Occupation Double Chypre.
Le couple a été éliminé à la suite d’une discussion particulièrement tendue entre Arnaud et Anthony, chargés de décider quel duo quitterait l’aventure alors que les deux couples se retrouvaient à la table de délibération.
Sébastien a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux où il confie que son retour a été difficile, surtout après avoir visionné les épisodes.
