L'acteur Tom Sizemore est décédé

«Tom était l'un des êtres humains les plus sincères, gentils et généreux que j'ai eu le plaisir de connaître. Il aimait ses fils et sa famille. Mon ami Tom Sizemore va beaucoup me manquer», a-t-il ajouté.

Son frère Paul Sizemore et ses jumeaux Jayden et Jagger, 17 ans, étaient à ses côtés.

Parmi les films populaires dans lesquels Tom est apparu au cours de sa carrière, citons Natural Born Killers (1994), Heat (1995), Saving Private Ryan (1998), dans lequel il jouait un sergent de l'armée américaine de l'époque de la Seconde Guerre mondiale pendant l'invasion de la Normandie, Black Hawk Down (2001) et Pearl Harbor (2001). L'acteur a même commencé à travailler pour la télévision avec la reprise de Twin Peaks en 2017 et a fait une apparition dans Cobra Kai en 2023.

Pendant des années, Tom Sizemore s'est battu contre la dépendance et a été confronté à des problèmes juridiques, notamment plusieurs arrestations pour possession de drogue.