Tina Turner est décédée

Tina Turner: une étoile nous quitte

Au cours de sa brillante carrière, Tina Turner a remporté 8 Grammys, en plus de 4 autres prix aux Grammy Awards soulignant l'ensemble de son oeuvre.

La chanteuse aura fait danser et chanter les fans du monde entier des années 60 à aujourd'hui avec ses succès comme River Deep – Mountain High (avec Kings of Rhythm d'Ike Turner), What's Love Got to Do with It, The Best et Proud Mary.