Timothée Chalamet, Macaulay Culkin et Vanessa Hudgens prêtent leur voix pour une série d’animation

Timothée Chalamet, Jaden Smith, Macauley Culkin et Vanessa Hudgens prêtent leur voix pour une nouvelle série d'animation chez Netflix, un nouveau projet piloté par Kid Cudi et mené par Kenya Barris (Black-ish).

Il s'agit d'une série d'animation originale intitulée Entergalactic, et on confirme maintenant la participation de Timothée Chalamet, Ty Dolla $, Laura Harrier, Keith David, Macauley Culkin, Jaden Smith et Vanessa Hudgens.

Le projet est décrit comme «l'histoire animée d'un jeune artiste (...) alors qu'il tente de jongler avec l'amour et le succès» dans un communiqué.

À noter qu'Entergalactic sera accompagnée d'un nouvel album du même nom rapporte également Variety!

