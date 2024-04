Découvrez qui remplacera Antoine Vézina dans Véronique et les Fantastiques!

C’était le dernier passage d’Antoine Vézina comme collaborateur à l’émission Véronique et les Fantastiques sur les ondes de la station Rouge FM aujourd’hui. Et on a appris qui allait le remplacer dès cet automne: il s’agit de Tammy Verge!

Au début du mois d’avril, lors de l'éclipse solaire totale, il nous avait expliqué qu’il préférait arrêter d’y participer pendant qu’il avait encore du plaisir avant de prendre cette décision trop tard et de quitter «à reculons».

Lors de l’émission, la «Reine mère» Véronique Cloutier lui a rendu hommage à sa façon, en soulignant notamment que c’était la deuxième fois en 6 ans qu’il quittait l’équipe