Sylvie Moreau fait son grand retour au cinéma dans un film d'amour!

Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles… réunira Alexandre Goyette, Mylène Mackay, Rachel Graton, Francis Ducharme, Marianne Farley et Vincent Graton!

Une brochette d'artistes talentueux qu'on a hâte de voir ensemble au grand écran.

Voici le synopsis officiel du long métrage :

1931. Le Frère Marie-Victorin a 46 ans lorsqu'il rencontre Marcelle Gauvreau 23 ans. Tous deux ont frôlé la mort et partagent le même amour de Dieu et de la nature. Il devient son professeur, plus tard elle devient son assistante. Leur amitié se transforme. Marie-Victorin offre à Marcelle différentes lectures sur la sexualité qu'elle s'empresse de commenter de ses propres expériences intimes. Dans un échange épistolaire qui durera jusqu'à la mort de Marie-Victorin, ils explorent les désirs humains et la « biologie sans voile ».