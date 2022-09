Sylvain Cossette dévoile des images inédites de son spectacle

Sylvain Cossette a partagé un extrait inédit de son spectacle, faisant plonger ses abonnés dans son univers.

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

C’est sur son compte Instagram qu’il a publié la vidéo. Dans un faisceau lumineux, installé sur un tabouret avec sa guitare, il y chante Si j’me rappelle, classique de 1996.

En commentaire, de nombreux fans ont d’ailleurs confié l’avoir vu récemment et avoir été sous le charme. D’autres l’ont simplement remercié de ce beau moment en vidéo. Une chose est sûre, sa voix et son talent ne laissent personne indifférent et sa base de fans est bien solide.

Sylvain Cossette Live

Sylvain Cossette poursuit sa tournée à travers le Québec et ira à la rencontre d’encore beaucoup de fans qui fredonneront ses chansons avec lui.

