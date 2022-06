Suzie Villeneuve rayonne de bonheur à 38 semaines de grossesse

En légende de sa publication, la vedette a souligné le tout dernier spectacle de la tournée Un certain souvenir en hommage à Michel Louvain, avant son retour en salles à l’automne 2022.



« Vendredi dernier avait lieu le tout dernier spectacle de la tournée « un certain souvenir » hommage à Michel Louvain, avant notre retour en salle à l’automne 2022.



Ce fût une soirée doublement touchante puisque c’était également le tout dernier spectacle que j’interprétais avec BB dans mon ventre. 😉



À 38 semaines, je reconnais la belle expérience d’avoir pu chanter jusqu’à cette étape de la grossesse. Un petit ange qui a, encore une fois, été bien présent en mouvements lors de mon interprétation de « C’est beau la vie » entre autres. Cette chanson prend un autre sens à l'approche d’être parent.

Bien sûr elle était belle la vie avant, mais depuis que je suis enceinte, il y a une étoile de plus dans mon cœur pour la regarder.



C’est donc le cœur rempli d’amour que j’accueille la pause de quelques jours qui se présente à moi, avant de débuter une nouvelle page dans mon livre d’histoire.



En plus du retour en salle à l’automne pour poursuivre la belle tournée qui nous attend et qui se poursuivra jusqu’en 2023, j’aurai 3 autres beaux projets à vous présenter.

J’ai bien hâte d’ailleurs hihih!! Vous me connaissez hihi. »