Suzie Villeneuve annonce une magnifique nouvelle

« Me voilà officiellement auteure :)



Le livre « De la tête au cœur » est disponible en pré-vente avec dédicace personnalisée et en quantité limitée sur mon site web, à partir deeeee maintenant ahahah!!



Un vibrant projet qui est né il y a quelque temps déjà, après avoir créé le spectacle/conférence du même nom. Je suis très heureuse de le tenir aujourd’hui dans mes mains et de vous le partager.



Pour ceux qui ont déjà regardé le spectacle/conférence, ce livre est je dirais, très complémentaire, et permet d’aller encore plus loin dans le partage de mon parcours, de différentes expériences et de plusieurs outils qui m’assistent à tous les jours depuis.



Si vous souhaitez vivre le duo Livre/spectacle et que vous voulez connaître ma suggestion, je vous invite à débuter par le spectacle et ensuite à plonger au cœur du livre.

Et vous souhaite bon voyage…



À tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce projet, MERCI! »

On peut se procurer maintenant une copie dédicacée du livre de Suzie Villeneuve sur son site officiel!