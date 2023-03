Suzie Villeneuve annonce une grande nouvelle à la télévision

«Vous avez entendu la belle primeur à @lasemainedes4julie ce soir?

Et oui, mes collègues de l’académie et moi sommes à voir les derniers détails pour se retrouver de nouveau sur scène afin de célébrer nos 20 ans.



Depuis la sortie de la chanson « du rêve à la réalité » vous avez été tellement nombreux à nous faire cette demande alors voilà, ont vous a écouté 😉



Les détails suivront sous peu…



D’ici-là, j’aimerais savoir, auriez-vous une demande spéciale? Qu’aimeriez-vous entendre de nouveau sur scène et par qui?



Ohhhhh j’ai hâte de vous lire!!! 😍

Excellente soirée à tous!! XX»