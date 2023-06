Survivor Québec: Voici tous les détails du plan de Karine pour gagner le grand prix

Nicolas, surnommé "le roi de la rédemption", ente de sonder Karine pour voir s'il y a une ouverture pour éliminer quelqu'un de la tribu, en particulier Christophe.

Nicolas partage son plan avec Karine, expliquant que Jean-Junior et Christophe sont en train de diriger le jeu et qu'il vise à éliminer Christophe. Karine et Nicolas convainquent Justine de rejoindre leur plan et tentent de rallier Kimberly à leur cause. Karine va même jusqu'à envisager d'utiliser son immunité cachée sur Nicolas, ce qui entraînerait le départ de Christophe.