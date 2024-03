Survivor Québec dévoile ses deux tribus, voyez les vidéos!

Restez à l'écoute pour plus de mises à jour passionnantes sur Survivor Québec et préparez-vous à vivre une aventure épique alors que les tribus Nawa et Bayani se lancent dans la lutte pour la survie et la victoire ultime.

Les téléspectateurs pourront découvrir les histoires et les stratégies des 20 candidats à partir du 31 mars à 20h sur les ondes de Noovo.

