Suite à un malaise, Valérie Plante est forcée de «diminuer le rythme»

« Ce matin, j'ai ressenti un malaise pendant une conférence de presse. Heureusement, je vais mieux. Merci beaucoup pour vos bons mots et votre soutien.

J'ai pu rencontrer une équipe médicale et je me porte bien. Cependant, par mesure préventive et pour retrouver la forme, je devrai diminuer le rythme de mes activités dans les prochains jours. »

Nous lui envoyons nos énergies positives et on espère qu'elle ira mieux rapidement.