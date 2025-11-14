Stella Dupré nous partage les coulisses de sa première chanson originale à paraître

Après avoir passé 14 ans à interpréter les succès des autres sur scène, cette étape marque un tournant majeur et très attendu dans sa carrière.

Dans une publication Instagram émouvante, Stella Dupré a exprimé la signification d’un tel accomplissement pour elle.

Elle a inscrit:

«Dans 7 jours, mon rêve se réalise enfin ☁️. 14 ans sur scène à chanter des covers, et de rêver du moment où je pourrai chanter les miennes.

Ce moment se réalise enfin. J'ai écrit Novembre avec mon cœur et toute ma vulnérabilité, et j'espère qu'elle vous touchera d'une manière ou d'une autre.

C'est tout ce qui importe pour moi.»

Premiers aperçus en images

Pour faire monter l'excitation de ses fans, l'artiste a partagé une série de clichés et de vidéos documentant le processus de création.

On a ainsi pu apercevoir des images de ses moments en studio d'enregistrement et la préparations pour les photos officielles de Novembre.

