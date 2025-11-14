Stella Dupré nous partage les coulisses de sa première chanson originale à paraître

Début du contenu principal.
C'est un rêve de longue date qui est sur le point de se concrétiser pour Stella Dupré, la talentueuse fille de Marc Dupré!
L'artiste a dévoilé sur ses réseaux sociaux les coulisses de la sortie de sa toute première chanson originale, intitulée Novembre, dont le lancement est prévu pour le 21 novembre prochain.
Après avoir passé 14 ans à interpréter les succès des autres sur scène, cette étape marque un tournant majeur et très attendu dans sa carrière.
Dans une publication Instagram émouvante, Stella Dupré a exprimé la signification d’un tel accomplissement pour elle.
Elle a inscrit:
«Dans 7 jours, mon rêve se réalise enfin ☁️. 14 ans sur scène à chanter des covers, et de rêver du moment où je pourrai chanter les miennes.
Ce moment se réalise enfin. J'ai écrit Novembre avec mon cœur et toute ma vulnérabilité, et j'espère qu'elle vous touchera d'une manière ou d'une autre.
C'est tout ce qui importe pour moi.»
Pour faire monter l'excitation de ses fans, l'artiste a partagé une série de clichés et de vidéos documentant le processus de création.
On a ainsi pu apercevoir des images de ses moments en studio d'enregistrement et la préparations pour les photos officielles de Novembre.
N'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche blanche à droite de l'image pour voir tous les contenus de la publication.
On ne peut pas passer sous silence le fait que Stella Dupré marche ainsi dans les pas de son célèbre père, Marc Dupré.
Celle qui avait déjà clairement déjà choisi le même métier de passion que lui depuis des années, se rapproche encore plus de son papa en lançant sa propre musique.