STAT: avez-vous reconnu cet ex-candidat d'Occupation Double?

Les fans de téléréalité peuvent se réjouir car Occupation Double est sera de retour pour une dix-huitième saison.

Annoncée avec un enthousiasme contagieux par les animateurs, Alicia Moffet et Fred Robichaud, cette nouvelle saison promet d'être encore plus palpitante et remplie de rebondissements.

Alicia et Fred ont pris le soin de faire cette annonce avec un teaser plein de suspense.

