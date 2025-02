STAT: les fans sont (encore) inquiets pour Éric

Les commentaires montrent que les téléspectateurs s’inquiètent beaucoup pour Éric. Est-il possible qu’il se retrouve à nouveau dans une situation délicate?

Voici quelques commentaires de la page Facebook de l'émission.

«Une grand- mère manipulée par son petit fils,ce qui me questionne pourquoi Eric le dérange? Eric est peut-être tombé dans une sorte d’embuscades sans le savoir.»

«Moi je pense qu'ils veulent mettre les empreintes de Éric sur le gun car ce gun doit avoir servi pour un crime et la grand mère n'a pas offert un café pour rien a Eric c'est pour qu'il mette ses empreintes sur la tasse c'est pour ça qu'elle voulait un criminel pour faire ses corvées justement pour qu'il soit fichier et elle était déçu aussi que le crime d'Eric est seulement le poker et non un meurtrier.»

«Pauvre Éric encore dans le trouble. Il vont penser qu il a volé les bijoux de la dame à l hopital »