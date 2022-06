Ces stars se sont mariées à Las Vegas

Las Vegas a toujours été une destination pour le mariage pour les stars! En voici 10 exemples!

Simon-Olivier Fecteau

Simon-Olivier Fecteau, le grand patron du Bye Bye, s'est marié à Las Vegas devant Elvis Presley le 30 mai à son amoureuse Edwina.

Kourtney Kardashian et Travis Barker

Kourtney Kardashian a uni sa destinée à Travis Barker trois fois, dont une à Las Vegas.

Bruce Willis et Demi Moore

La Little Vegas Chapel a aussi accueilli Bruce Willis et Demi Moore en 1997.

Joe Jonas et Sophie Turner

Moins de deux heures après avoir participé aux Billboard Music Awards, Joe Jonas et Sophie Turner (Game of Thrones) se sont mariés secrètement en mai 2019 à la Little White Chapel.

Cara Delevingne et Ashley Benson

C'est en août 2019 que les deux femmes ont dit oui. L'union de la top-modèle et de l'actrice a été célébrée à la Little Vegas Chapel.

Billy Bob Thornton et Angelina Jolie

Billy Bob Thornton et Angelina Jolie se sont mariés à Las Vegas en 2000.

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi et Dorothea Hurley se sont mariés secrètement en 1989. Ils n'avaient pas d'alliances à s'offrir lors de la cérémonie.

Britney Spears

Britney Spears a surpris tout le monde en se mariant avec un jeune homme de sa ville natale en 2004.

Elvis Presley

Le King a épousé sa belle Priscilla au Milton Prell's Aladdin Hotel en 1967.

Pamela Anderson

Le premier des deux mariages de Pamela Anderson avec Rick Salomon s'est fait au Mirage Hotel de Las Vegas en 2007.

