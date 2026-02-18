Voici tout ce qu'on sait sur le spectacle hommage à Ginette Reno

Le public aura droit à une soirée grandiose, l'été prochain au Festival Lumière 2026: quatre grandes chanteuses rendront hommage à Ginette Reno!

La grande dame de la chanson sera célébrée lors d'un concert à grand déploiement au Théâtre Gilles-Vigneault.

Voici ce qui vous attend lors de ce spectacle intitulé Lumière sur Ginette Reno - Intemporelle.