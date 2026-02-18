Voici tout ce qu'on sait sur le spectacle hommage à Ginette Reno

Début du contenu principal.
Le public aura droit à une soirée grandiose, l'été prochain au Festival Lumière 2026: quatre grandes chanteuses rendront hommage à Ginette Reno!
La grande dame de la chanson sera célébrée lors d'un concert à grand déploiement au Théâtre Gilles-Vigneault.
Voici ce qui vous attend lors de ce spectacle intitulé Lumière sur Ginette Reno - Intemporelle.
Sur scène, Mélissa Bédard, Marie-Denise Pelletier, Jeanick Fournier et Mia Tinayre de Star Académie se partageront les succès de Ginette Reno.
Et elles ne seront pas seules!
En plus de la chanteuse Margau, une chorale de plus de 60 voix, le Grand Chœur Jukebox, les accompagnera tout au long du concert. On nous promet une «expérience unique, à la fois spectaculaire et touchante, où les frissons seront aussi nombreux que les chansons.»
Le spectacle Lumière sur Ginette Reno - Intemporelle sera présenté le vendredi 10 Juillet 2026 à 19h à Saint-Jérôme.
Les billets sont déjà en vente sur le site du Théâtre Gilles-Vigneault. Le prix est de 84$ pour une entrée régulière et de 134$ pour un billet «Loggia ambassadeur».
Ginette Reno était l'invitée de France Beaudoin à l'émission Pour emporter en décembre dernier.
Nous avons eu droit à un échange à la fois intimiste et coloré avec la grande dame de la chanson.
Dans un extrait de cet épisode avec Ginette Reno, la chanteuse raconte comment Serge Lama lui a écrit les paroles de son succès Pourquoi j'ai faim... sur une nappe en papier!
Vous aimerez aussi: