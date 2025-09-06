Voici l’actrice choisie pour devenir la nouvelle Lara Croft

Début du contenu principal.
Le mystère est levé: la légendaire Lara Croft reprend du service, mais cette fois sur le petit écran!
Eh oui, on sait enfin qui aura l’honneur et le défi de chausser les bottes de l’aventurière la plus culte de l’histoire du jeu vidéo!
Après Angelina Jolie et Alicia Vikander, une nouvelle interprète vient d’être annoncée pour incarner Lara Croft dans la prochaine série Prime Video. Une révélation qui secoue déjà les fans et qui promet de marquer une nouvelle ère pour l’icône de Tomb Raider!
C’est Sophie Turner, mondialement connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, qui aura la tâche de redonner vie à l’aventurière-archéologue! Dans un communiqué, Sophie s’est dite honorée de succéder à deux icônes du cinéma, Angelina Jolie et Alicia Vikander, qui ont marqué l’histoire de ce personnage culte.
« Je suis absolument ravie d'incarner Lara Croft. C'est un personnage tellement emblématique, qui représente tellement de choses pour tant de gens — et je vais donner tout ce que j'ai », a confié l’actrice de 29 ans. « Marcher dans les pas d'Angelina et d'Alicia avec leurs performances puissantes est un sacré défi, mais avec Phoebe (Waller-Bridge) à la barre, nous — et Lara — sommes tous entre de très bonnes mains. »
Créée en 1996 dans le jeu vidéo Tomb Raider, Lara Croft est devenue au fil des décennies une véritable icône de la pop culture. Angelina Jolie fut la première à incarner l’héroïne sur grand écran avec Lara Croft: Tomb Raider (2001) et Le berceau de la vie (2003). Plus récemment, Alicia Vikander a repris le flambeau dans le reboot de 2018!
Aujourd’hui, c’est au petit écran que l’aventurière renaît, cette fois dans une série ambitieuse signée Prime Video.
Derrière le projet, on retrouve Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), qui cumule les rôles de créatrice, scénariste, productrice exécutive et co-showrunner. Jonathan Van Tulleken occupera quant à lui la réalisation et la production exécutive.
La production de la série devrait débuter en janvier 2026. Aucune date de sortie n’a encore été confirmée, mais cette nouvelle suffit déjà à enflammer l’impatience des fans!
