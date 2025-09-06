Voici l’actrice choisie pour devenir la nouvelle Lara Croft

C’est Sophie Turner, mondialement connue pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, qui aura la tâche de redonner vie à l’aventurière-archéologue! Dans un communiqué, Sophie s’est dite honorée de succéder à deux icônes du cinéma, Angelina Jolie et Alicia Vikander, qui ont marqué l’histoire de ce personnage culte.

« Je suis absolument ravie d'incarner Lara Croft. C'est un personnage tellement emblématique, qui représente tellement de choses pour tant de gens — et je vais donner tout ce que j'ai », a confié l’actrice de 29 ans. « Marcher dans les pas d'Angelina et d'Alicia avec leurs performances puissantes est un sacré défi, mais avec Phoebe (Waller-Bridge) à la barre, nous — et Lara — sommes tous entre de très bonnes mains. »

Créée en 1996 dans le jeu vidéo Tomb Raider, Lara Croft est devenue au fil des décennies une véritable icône de la pop culture. Angelina Jolie fut la première à incarner l’héroïne sur grand écran avec Lara Croft: Tomb Raider (2001) et Le berceau de la vie (2003). Plus récemment, Alicia Vikander a repris le flambeau dans le reboot de 2018!

Aujourd’hui, c’est au petit écran que l’aventurière renaît, cette fois dans une série ambitieuse signée Prime Video.