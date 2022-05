Sophie Nélisse: on copie son look parfaitement romantique!

Wow! Un résultat aussi romantique que tendance!

Et on adore le fait qu'elle ait agencé une jupe ultra féminine à une paire de chaussures de sport. La balance idéale entre chic et tout-aller!

Envie de recréer le look de Sophie Nélisse? On a trouvé quelques morceaux semblables à ceux de la comédienne qui sont disponibles en ligne :