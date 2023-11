Sophie Grégoire Trudeau signe un poème en cette journée bien spéciale

Le jour du Souvenir est un moment de réflexion et de commémoration pour se souvenir des personnes courageuses qui ont combattu et sont mortes pour défendre notre pays et nos valeurs. Dans son poème, Sophie Grégoire Trudeau évoque le contraste entre la lumière et l'obscurité, l'amour et la peur, la guerre et la paix, illustrant ainsi les défis auxquels notre monde est confronté.

Le poème est un rappel poignant de l'importance de ne jamais oublier le sacrifice de ceux qui ont servi et de ceux qui servent encore aujourd'hui dans les forces armées. Il souligne également l'engagement continu envers la protection de notre liberté et de notre sécurité.