Sonia Vachon: Sa fille Joséphine suit les traces de sa maman!

«Joséphine et Lysandre étudient toutes les deux dans un programme d’arts au Collège John Abbott. Lysandre fait beaucoup de cinéma à titre de réalisatrice. D’ailleurs, le 27 avril a eu lieu la première de son plus récent court métrage. Joséphine est en quelque sorte sa muse: elle est toujours son actrice principale. Et je tiens moi-même un rôle dans cette production.», dévoile Sonia en entrevue avec le magazine La Semaine.

D'ailleurs, Joséphine souhaite suivre les traces de sa mère en devenant actrice à son tour!