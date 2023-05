Simon Olivier Fecteau dévoile un «avant-après» de sa transformation physique

En plus de son mental qui a repris du poil de la bête, son corps a aussi changé depuis qu'il a repris la course.

Cette semaine, Simon Olivier nous dévoilait avec fierté le fruit de ses efforts via sa page Instagram!

«J’AI RETROUVÉ LA FORME, ASTI.



La pandémie a été difficile pour plusieurs, dont moi.



Sans tomber dans les détails, en 2020 ma vie personnelle était un désastre et j’ai compensé en mangeant.



2 ans ont passé. À 47 ans, je ne savais sincèrement pas si ce serait possible de retrouver la forme un jour.



Chaque fois que je croisais quelqu’un dans la rue, chaque fois que je faisais une apparition quelque part, à la télé… J’avais le goût d’être invisible.



Je n’étais vraiment pas heureux avec ce que mon corps était devenu.



Pendant 2 ans j’ai essayé et ré-essayé de perdre du poids. Gym, régimes : rien ne fonctionnait.



Puis, un jour, j’ai décidé que j’étais fucking tanné d’être malheureux.



Alors j’ai tout changé.



J’ai contacté un entraineur suggéré par un ami, @nickdrossoscoaching . (je vous le conseille, il est exceptionnel, plogue de satisfaction ici)



On a commencé à s’entrainer 4x 30min par semaine par Zoom. C’est rapide et efficace.



J’ai aussi recommencé à courir, 5x 30 min par semaine. Au début, j’étais incapable de courir plus de 2km… La semaine dernière, j’ai couru un demi-marathon.



J’ai monté ma moyenne de pas quotidiens à 15 000 pas par jour.



Nick m’a convaincu d’adopter le jeûne intermittent : Deux repas par jour, entre midi et 18h. (et une petite collation) (des fois je triche…)



Certaines semaines étaient un échec. Mais j’essayais de ne pas perdre de vue mon objectif et la discipline pour y arriver.



En 6 mois, j’ai perdu environ 35 livres (bientôt 40)



La dernière fois que j’ai été aussi en forme c’est quand j’étais dans l’équipe de natation au Cégep.



Je ne me sens plus vieux, j’ai les idées claires et je n’ai jamais eu autant d’énergie.



Je partage cette histoire aujourd’hui pour les gens qui pensent que leur situation est sans espoir.



Pour les gens qui ont essayé, à plusieurs reprises, mais qu’ils n’y arrivent pas.

Pour les gens qui pensent que c’est impossible de changer.



Je vous dis ceci : C’est possible.



Ce sera difficile, surtout au début, mais on s’habitue et éventuellement, on y prend goût.



La vie est trop courte pour ne pas adresser les problèmes qui nous rendent malheureux.



#fitness #weightloss #course #running #workout», confie-t-il.

Voici le résultat de son dur labeur!