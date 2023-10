Serge Laprade raconte sa GRANDE demande en mariage: «on fait rien comme les autres»

C'est alors que Serge Laprade a fait sa demande mémorable. Inspiré par la beauté de l'arc-en-ciel, il s'est tourné vers Daniel et lui a posé la question cruciale, « Veux-tu me marier ? ». Sans hésitation, Daniel a répondu par l'affirmative, scellant ainsi leur engagement l'un envers l'autre. Le couple s'est marié quelques mois plus tard.

Cette histoire d'amour a débuté il y a plus de 50 ans, mais elle n'a rien perdu de sa magie. Les deux hommes ont célébré leur mariage devant plus de 150 invités, réunissant ainsi leurs familles pour la première fois. Une cérémonie émouvante qui a symbolisé l'amour qui les a unis pendant des décennies.