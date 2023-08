Simple comme Sylvain: la nouvelle bande-annonce promet des scènes torrides

La bande-annonce du film Simple comme Sylvain, réalisé par Monia Chokri, promet une histoire torride et envoûtante. Avec Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal dans les rôles principaux, les premières images dévoilent des scènes intenses et captivantes.

Le film, présenté dans la prestigieuse section Un certain regard à Cannes, est très attendu et sortira dans les cinémas le 22 septembre.