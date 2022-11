Sarah Jessica Parker reporte une robe iconique de Carrie Bradshaw et les fans capotent

Les tournages de la saison 2 de And Just Like That se déroulent actuellement à New York.

Sarah Jessica Parker a été aperçue cette semaine dans les rues de la ville et les photos de son look font jaser. On comprend pourquoi : la star reporte la fabuleuse robe de mariée du film Sex and the City.

La création de Vivienne Westwood a visiblement été actualisée au goût du jour.

La production a partagé une photo de l'actrice à la sortie de sa loge :