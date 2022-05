La famille Labrosse-Grondin prépare ses vacances d’été: ils sont prêts pour l’aventure!

Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin sont prêts à vivre mille et une aventures en nature cet été: ils se sont équipés pour le camping. C’est dans une série de photos publiées sur Instagram que l’animatrice et comédienne nous a partagé son bonheur.

Sous les images que vous voyez au début de la vidéo en en-tête, Sarah-Jeanne Labrosse a effectivement dévoilé son équipement, une tente qui se monte sur le toit de sa voiture.

Celle qui ne cache pas être une super fan d’arbres, de plantes, d’animaux et de lumière naturelle ne peut qu’être emballée à l’idée de s’installer en nature en famille, dans son petit havre de paix portatif.

Sous les photos, Sarah-Jeanne Labrosse a inscrit:

«J’ai hâte à tout. ⛺️🦋⛰🐟🐿»

Elle nous donne envie de partir à l'aventure, nous aussi!

