Sarah-Jeanne Labrosse remet les pendules à l’heure sur une idée reçue à son sujet

Elle explique que certaines personnes pensent qu’elle est sarcastique ou qu’elle s’ennuie, simplement parce qu’elle parle avec un ton neutre ou parce qu’elle termine ses phrases de manière un peu trop directe. Elle l’admet elle-même: sa manière de s’exprimer peut parfois sembler «raide», surtout lorsqu’elle rencontre des gens pour la première fois.

«C’est comme sec, comme bête. Ça, il faut que je travaille ça quand je ne connais pas le monde», ajoute-t-elle avec honnêteté.

Mais attention, ce n’est pas parce qu’elle semble sérieuse ou tendue qu’elle ne se sent pas bien! Elle peut être complètement investie, passionnée et heureuse, même si ça ne paraît pas toujours dans son visage ou sa voix. Sarah-Jeanne souligne qu’elle est comme tout le monde: elle a ses journées plus calmes, ses moments de stress ou de fatigue, mais ça ne veut pas dire qu’elle n’a pas envie d’être là! Oh que non!