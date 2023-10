Nouveaux développements dans le dossier de Pascale Nadeau et Radio-Canada

En août 2022, une controverse a éclaté entre Pascale Nadeau, journaliste bien connue, et son ancien employeur, Radio-Canada. Cette dispute est survenue environ un an après le départ controversé de Nadeau de la société de radiodiffusion nationale. Les allégations tournaient autour de ce qu'elle considérait comme des «propos mensongers et diffamatoires» proférés par son ancien employeur.

Plus spécifiquement, Pascale Nadeau a déposé une poursuite à la Cour supérieure, réclamant la somme de 250 000 $ en dommages moraux. Cette demande visait à compenser ce qu'elle percevait comme des dommages causés par la conduite de Radio-Canada, qu'elle jugeait abusive, illégale et fautive.

En outre, elle a également réclamé 100 000 $ en dommages-intérêts punitifs. Cette portion de la réclamation était basée sur ce qu'elle qualifiait d'«atteintes illicites et intentionnelles portées à ses droits fondamentaux de sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation».