À 15 ans, c’est ELLE la nouvelle Tueuse dans le reboot de Buffy contre les vampires!

L’annonce a été faite en grandes pompes sur Instagram. Dans une vidéo publiée jeudi, Sarah Michelle Gellar révèle la nouvelle à Ryan elle-même, en lui demandant:

«Comment tu te sens à l’idée de m’aider à sauver le monde?»

Ce à quoi la jeune actrice, émue aux larmes, répond simplement:

«Bien.»

Puis Sarah, reprenant les mots cultes de la série originale «In every generation, there is a chosen one», lui lance:

«Veux-tu être mon élue?»

Impossible de ne pas avoir des frissons!

Si son nom ne vous dit pas encore grand-chose, vous avez sans doute déjà vu Ryan Kiera Armstrong à l’écran. Elle a commencé sa carrière dans Anne with an E sur Netflix, où elle incarnait Minnie May Barry. Elle s’est ensuite fait remarquer dans American Horror Story, Firestarter, The Lowdown et plus récemment dans Star Wars: Skeleton Crew.

Sarah elle-même n’a pas tari d’éloges:

«Dès son audition, j’ai su que c’était elle. À 15 ans, avoir autant de talent et d’intelligence émotionnelle, c’est un vrai don. Et son sourire éclaire la pièce!»