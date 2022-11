C'est la fin pour ce couple chouchou d'Occupation Double

Voici le long message de l'étudiante en marketing dans lequel elle annonce sa rupture avec le bel infirmier :

« Coucou tout le monde,

Ca me fait mal d’écrire ces lignes, mais je me dois d’être transparente avec vous car vous avez été nombreux à nous suivre à la TV...

L'expérience d’une téléréalité change énormément une personne et revenir de cet épisode de stress humain intense est très difficile. Luca et moi sommes encore en adaptation de tous ces changements, mais également de toutes les réalisations que nous avons fait sur nos vies respectives. Revenir d’une expérience changé, dans une vie qui elle n'a pas changée (c’est beaucoup a gérer). Beaucoup de réalisations/travail personnelles.

Malgré l’amour, nous avons décidé de séparer nos chemins pour grandir comme individu et se retrouver individuellement chacun de notre côté. C’est avec amour, respect et bienveillance qu’on vous annonce notre séparation. C’est la première fois qu’on vit quelque chose comme ça d’aussi public et c’est la seule annonce que nous ferons à ce sujet. Nous sommes en bons termes et nous souhaitons le bonheur de chacun dans cette décision.

Merci énormément de votre soutien. On vous aime xxx »