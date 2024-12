Rupert Grint de Harry Potter condamné à payer 1,8 million d’euros au fisc britannique

Rupert Grint, connu mondialement pour son rôle de Ron Weasley dans la saga Harry Potter, se retrouve au cœur de l’actualité pour des raisons bien éloignées de la magie.

L’acteur britannique a perdu une bataille judiciaire contre le fisc britannique, le HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs), et devra verser 1,8 million d’euros (soit environ 2,67 millions de dollars canadiens) en impôts impayés.

Le litige concerne des revenus de l’année fiscale 2011-2012. À cette époque, Rupert Grint aurait perçu 4,5 millions d’euros (6,66 millions de dollars canadiens) via une compagnie dont il était le seul actionnaire.