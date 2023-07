En direct de la Gaspésie, Roxane Bruneau fait le point sur sa santé

Les fans de Roxane Bruneau sont nombreux et avec raison : elle est vraiment extra pour mille et une raisons. On jette aujourd'hui un coup d'œil aux nombreuses raisons pourquoi on l'adore!

Mentionnons d'abord l'évidence, mais on se doit de le souligner : son talent. Roxane Bruneau a une voix superbe et sait écrire des chansons qui viennent toucher ses admirateurs droit au coeur.

On ne peut pas non plus passer sous silence tout son volet vidéo. La chanteuse a une grande communauté de 153 000 abonnés sur YouTube et offre des vlogs vraiment savoureux!

Continuez votre lecture.