Roxane Bruneau annonce une grande nouvelle et ses fans capotent!

Roxane Bruneau a annoncé une formidable nouvelle à ses fans, cette semaine!

La tournée Acrophobie de la chanteuse, lancée il y a un peu plus d'un an, prendra fin de façon incroyable en 2023 alors qu'elle offrira deux ultimes concerts au Centre Vidéotron et au Centre Bell, respectivement les 7 et 14 avril prochains.

Voici la publication de la vedette sur les réseaux sociaux :