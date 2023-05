Rosalie Vaillancourt nous fait rêver avec sa longue tresse volumineuse

Rosalie Vaillancourt nous a fait rêver avec une longue tresse volumineuse aux reflets blonds et châtains et une robe pêche aux manches bouffantes.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est pour sa visite sur le plateau de Je viens vers toi que l’humoriste a arboré ce look tout indiqué pour le printemps. En coulisses, on a d’ailleurs eu droit à une vue VIP de sa mise en beauté et de sa coiffure lui donnant des airs de princesse Raiponce!