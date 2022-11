Voyez l’impressionnante robe aux 1001 franges de Rosalie Vaillancourt

Rosalie Vaillancourt a osé un look complètement génial, enfilant une robe courte faite de franges roses.

C’est sur le plateau de La semaine des 4 Julie que l’humoriste a enfilé ce look d’inspiration Gatsby. Le morceau cintré, aux manches trois-quarts, lui va à merveille et s’agence bien avec sa queue de cheval chic. On craque pour ce style qui n’est pas sans rappeler le charleston des années 20.

Dans une story partagée sur son compte Instagram, elle a d’ailleurs montré l’envers du décor, dévoilant les nombreux morceaux proposés par sa styliste Vanessa Giroux.

Rosalie Vaillancourt était aux côtés de son amie et collègue Katherine Levac ainsi que d’Antoine Pilon et Bernard Fortin pour discuter de la seconde saison de Complètement lycée.