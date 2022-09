Les rôles les plus marquants de la carrière de Marc-André Grondin

Marc-André Grondin est né le 11 mars 1984, à Montréal. Après avoir tourné dans de nombreuses publicités au début des années ’90, l’acteur a fait ses premiers débuts à la télé avant de faire le saut au grand écran.

Jetons un coup d’œil à quelques-uns des rôles les plus mémorables de son parcours d’artiste.

C.R.A.Z.Y.



C.R.A.Z.Y. est probablement le film le plus connu de Marc-André Grondin. C’est aussi lui qui l’a révélé au monde en 2005, alors qu’il n’était âgé que de 21 ans. Dans ce film, l’acteur interprète un jeune homosexuel qui se heurte à une famille conservatrice. Énorme succès au Québec et à l’international, C.R.A.Z.Y. lui a permis de remporter les prix Génie et Jutra du meilleur acteur et celui du meilleur acteur canadien lors de la cérémonie des Vancouver Film Critics Circle en 2006.

Le Premier Jour du reste de ta vie



Porté par le succès de C.R.A.Z.Y., Marc-André Grondin s’est ensuite fait connaître du public français avec son rôle de Raphaël Duval dans Le Premier Jour du reste de ta vie. Sorti en 2008, ce film du réalisateur Rémi Bezançon retrace l’histoire d’une famille de 5 personnes sur une période de 12 ans, à travers 5 jours décisifs après lesquels le cours de leur vie ne sera plus jamais le même. Son interprétation du fils cadet dans ce film lui a valu le César du meilleur espoir masculin en 2009.

Tu dors Nicole



Quelques années plus tard, Marc-André Grondin a partagé la vedette avec Julianne Côté et Catherine St-Laurent dans le film Tu dors Nicole, du réalisateur québécois Stéphane Lafleur. Très bien accueilli par la critique, ce film entièrement tourné en noir et blanc a été présenté en première mondiale dans le cadre du Festival de Cannes et lui a fait remporter le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans un film canadien au Vancouver Film Critics Circle.

L’Imposteur



Après une pause de quelques années, Marc-André Grondin a fait un retour marqué à la télé en jouant dans L’Imposteur. Dans cette série télé de suspense « à l’américaine » du réalisateur Yan Lanouette, l’acteur interprète Philippe Bouchard, un ex-prisonnier qui se voit forcé de mener une double vie à la suite d’une stupéfiante découverte. Diffusée de 2016 à 2017, cette série télé a été décrite comme une « très belle aventure » par Marc-André Grondin.

Mafia Inc.



Dans le film québécois Mafia Inc., Marc-André Grondin fait de nouveau équipe avec le réalisateur Daniel Grou, alias Podz, 8 ans après L’affaire Dumont. Dans ce long métrage, l’acteur interprète « Vince », un jeune homme qui est prêt à tout pour impressionner un parrain de la mafia et devenir un homme de confiance au sein de ce clan. Marc-André Grondin a avoué que ce rôle non conventionnel lui avait permis « d’essayer différentes façons de jouer, d’expérimenter, de creuser » comme aucun autre rôle auparavant.

Polyvalent et capable de jouer toutes sortes de rôles, Marc-André Grondin s’est imposé comme un acteur au talent remarquable.

