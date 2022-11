Les rôles qui ont marqué la carrière de Karine Vanasse

Karine Vanasse est née le 24 novembre 1983 à Drummondville et a fait sa première apparition télé à l’âge de 11 ans dans l’émission jeunesse Le Club des 100 watts. Elle a ensuite multiplié les rôles, tant au petit qu’au grand écran. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des films et séries les plus marquants de sa carrière.

Emporte-moi



Nous avons pu voir Karine Vanasse pour la première fois au grand écran en 1999, dans le film Emporte-moi de la réalisatrice Léa Pool. Drame sensible sur l’adolescence, Emporte-moi est l’une des œuvres emblématiques de la carrière de l’actrice. Ce premier grand rôle au cinéma lui a valu plusieurs honneurs et récompenses, dont le Bayard d’or de la meilleure actrice au festival du film francophone de Namur, en Belgique, ainsi que le prix Jutra de la meilleure actrice.

Séraphin : Un Homme et son péché



Trois ans plus tard, en 2002, Karine Vanasse a interprété le rôle de Donalda Laloge dans le long métrage Séraphin : Un Homme et son péché. Ce film, l’un des plus connus et vus de l’histoire du cinéma québécois, lui a permis de remporter le prix Jutra de la meilleure actrice l’année suivante. Dans une entrevue avec le magazine Elle Québec, Karine Vanasse a confié que Séraphin : Un Homme et son péché, son 3e long métrage en carrière, lui avait donné envie de se consacrer au cinéma.

Sans elle



Sorti en 2006, le long métrage Sans elle n’a pas fait beaucoup de vagues au moment de sa sortie. Il demeure néanmoins l’un des films les plus mémorables de la carrière de l’actrice et le plus achevé du réalisateur Jean Beaudin. Dans Sans elle, Karine Vanasse se glisse dans la peau de Florence, une jeune violoniste atteinte du syndrome de Stendhal qui lui fait brièvement perdre contact avec la réalité.

Polytechnique



Réalisé par Denis Villeneuve en 2009, Polytechnique est l’un des films québécois qui a fait le plus parler de lui cette année-là. Inspiré par les témoignages de survivantes du drame survenu à l’École Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, ce long métrage relate les événements vus de l’intérieur, sous différents angles. Karine Vanasse, qui interprète Valérie, une survivante du drame, y est tout simplement bouleversante. Son interprétation lui a d’ailleurs valu le prix Génie de la meilleure actrice en 2010.

Cardinal



Karine Vanasse a joué à quelques reprises dans des productions anglophones. On pense notamment à la série télé Pan Am ou au mégasuccès américain X-Men : Jours d’un avenir passé (X-Men: Days of Future Past). Son rôle le plus marquant dans une œuvre de langue étrangère demeure toutefois celui de la Détective Lise Delorme dans la série télé policière Cardial, diffusée à la télé canadienne de 2017 à 2020, pour lequel elle a remporté à deux reprises le prix Écrans canadiens de la meilleure actrice dans une série dramatique.