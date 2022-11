Les rôles qui ont marqué la carrière de Charlize Theron

Le Vent du Nord (North Country)



En 2005, Charlize Theron a tenu le rôle-titre dans le film dramatique Le Vent du Nord, réalisé par Niki Caro. Ce film, qui raconte l’histoire d’une mineuse de charbon qui poursuit son entreprise pour harcèlement sexuel dans les années 1980, lui a permis de recevoir sa 2e nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice, prix qui a plutôt été remis à Reese Witherspoon pour le film biographique Walk the Line.

Les Jeunes adultes (Young Adult)



En 2011, Charlize Theron a interprété Mavis Gary, une auteure qui revient dans sa ville natale afin de raviver une romance avec son ex-petit ami, aujourd’hui marié et père de famille. Ce film n’est pas celui qui lui a valu le plus d’Oscars, mais il demeure un de ses meilleurs. Sa performance, à la fois subtile, évoluée, persuasive, horrible et drôle, est l’une des plus mémorables de sa carrière.

Mad Max : La Route du chaos (Mad Max: Fury Road)



Sorti en 2015, Mad Max : La Route du chaos, est l’un des films de science-fiction les plus acclamés des dernières années. C’est aussi l’un des meilleurs longs métrages dans lesquels l’actrice a joué jusqu’à présent. Charlize Theron est tout simplement formidable dans cette réinvention spectaculaire de la franchise Mad Max, qui a reçu de nombreux éloges, dont 10 nominations lors de la 88e cérémonie des Oscars, y compris celle du meilleur film.

Blonde atomique (Atomic Blonde)



Si Blonde atomique fait partie de la longue liste de films à suspense sortis depuis les années 2000, il est de loin l’un des plus mémorables d’entre eux, grâce à sa réalisation vive et inventive et à l’excellente performance de Charlize Theron. L’intrigue de ce long métrage est peut-être un peu simpliste, mais l’actrice y livre une performance spectaculaire où elle nous prouve qu’elle est une authentique star de films d’action. Et que dire des scènes de combat qu’elle exécute, elles sont tout simplement saisissantes.

Charlize Theron est une actrice prolifique qui a joué dans plus de 50 longs métrages à ce jour et parions que sa carrière n’est pas sur le point de prendre fin.

