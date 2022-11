Les rôles qui ont marqué la carrière de Natalie Portman

Natalie Portman est née le 9 juin 1981 à Jérusalem, en Israël. Au cours de sa carrière, qui s’étend sur trois décennies, l’actrice a multiplié les rôles, alternant mégaproductions et films indépendants. Jetons un coup d’œil à quelques-uns des rôles les plus marquants de son parcours artistique.

Le Professionnel (The Professional)



Natalie Portman a fait ses débuts au cinéma dans Le Professionnel, ce suspense brutalement violent et étonnamment émouvant de Luc Besson sorti en 1994. L’actrice, alors âgée de 13 ans, y incarne Mathilda, une fillette qui est recueillie par un tueur à gages professionnel et qui devient sa protégée. Natalie Portman est tout simplement brillante aux côtés de Jean Reno et Gary Oldman dans ce film qui a reçu 7 nominations aux Césars en 1995.

Closer



Natalie Portman a obtenu sa première nomination aux Oscars pour son interprétation d’Alice, dans le drame brûlant Closer de Mike Nichols, où elle partage la vedette avec Jude Law, Clive Owen et Julia Roberts. Sorti en 2004 et basé sur la pièce de théâtre du même nom, Closer suit deux couples dont les relations se compliquent à mesure qu'ils se rencontrent par hasard au fil des ans. Ce rôle lui a valu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance captivante.

Le Cygne noir (Black Swan)



Natalie Portman a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Nina Sayers dans le film Le Cygne noir, sorti en 2010. Dans ce drame à suspense profondément perturbant de Darren Aronofsky, l’actrice interprète une ballerine déterminée qui fait face à une nouvelle rivale alors qu’elle se voit confier le rôle principal dans le célèbre ballet Le Lac des cygnes. En 2021, le magazine The New Yorker a ajouté le jeu d’actrice de Natalie Portman à sa liste des meilleures performances cinématographiques du 21e siècle.